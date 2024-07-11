Никитичну оставьте россиянам: как правильно назвать дочь Никиты по отчеству на украинском

В образовании отчества на украинском языке часто допускаются ошибки

Недавно для украинцев изменили правила правописания. Согласно им изменились и правила спряжения некоторых популярных имен. К примеру, далеко не все знают, как правильно образуются патронимы (другое название отчеств — ред.).

В частности, это касается мужского имени Микита. "Телеграф" рассказывает своим читателям, как правильно назвать дочь Никиты по отчеству на украинском.

Имя "Микита" достаточно распространено в Украине, но не очень популярно. По данным сервиса "Рідні", его носит более 15 тысяч человек. Однако многие из украинцев до сих пор не знают, как правильно писать отчество в женском роде, — Микитічна, Микитівна или Нікітічна?

Согласно данным словаря украинского языка и культуры правильно употреблять Микитівна. Это женское отчество.

Примеры употребления:

Олена Микитівна любить чай з печивом.

Дайте Вікторії Микитівні книжку.

Ганна Микитівни не буде присутня на нараді.

Він знайшов Тетяну Микитівну.

Обратите внимание, что не стоит говорить "Нікітішна". Ведь имя Никита является русским. Но в официальных документах нужно обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть отчество женщину, если ее папу зовут Олег.