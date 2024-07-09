"Тимофєєвна", "Тимофієвна" или "Тимофіївна": как правильно написать в украинском

Есть только один правильным вариант

В украинском языке многие делают ошибки в отчествах. Например, довольно часто можно заметить, что Тимофеевна или Тимофеевич пишут в переводе совершенно неправильно.

"Телеграф" рассказывает, как правильно писать и произносить это отчестве в украинском языке. Есть только один верный вариант.

Так, следует запомнить, что это отчество звучит правильно исключительно в таком варианте: "Тимофіївна" и "Тимофійович".

Среди распространенных ошибок: Тимофєєвна, Тімофіївна, Тимофієвна, Тимофєєвич,Тимофієвич. Важно запомнить, что все из перечисленных вариантов являются неверными.

Тимофей — это греческое имя Τιμόθεος образованное от τιμάω ("уважать") + θεός ("Бог"). Украинские народные формы: "Тиміш", "Тимко", "Тимонько", "Тимочко", "Тимцьо", "Тимось", "Тимусь", "Тимуха", "Тимошко".

По данным портала "Рідні", в Украине проживает более 6 600 носителей имени Тимофей. Однако эта цифра на сегодняшний день может быть уже в разы больше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать в украинском языке отчество от имени Денис. Многие пишут и произносят его неправильно.