"Тимофєєвна", "Тимофієвна" или "Тимофіївна": как правильно написать в украинском
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Есть только один правильным вариант
В украинском языке многие делают ошибки в отчествах. Например, довольно часто можно заметить, что Тимофеевна или Тимофеевич пишут в переводе совершенно неправильно.
"Телеграф" рассказывает, как правильно писать и произносить это отчестве в украинском языке. Есть только один верный вариант.
Так, следует запомнить, что это отчество звучит правильно исключительно в таком варианте: "Тимофіївна" и "Тимофійович".
Среди распространенных ошибок: Тимофєєвна, Тімофіївна, Тимофієвна, Тимофєєвич,Тимофієвич. Важно запомнить, что все из перечисленных вариантов являются неверными.
Тимофей — это греческое имя Τιμόθεος образованное от τιμάω ("уважать") + θεός ("Бог"). Украинские народные формы: "Тиміш", "Тимко", "Тимонько", "Тимочко", "Тимцьо", "Тимось", "Тимусь", "Тимуха", "Тимошко".
По данным портала "Рідні", в Украине проживает более 6 600 носителей имени Тимофей. Однако эта цифра на сегодняшний день может быть уже в разы больше.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать в украинском языке отчество от имени Денис. Многие пишут и произносят его неправильно.