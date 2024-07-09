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Забудьте о "челке" и "висках": как правильно называть элементы прически и лица на украинском

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Скулы, зрачки и другие части лица следует называть правильно Новость обновлена 09 июля 2024, 14:01
Скулы, зрачки и другие части лица следует называть правильно. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые слова трудно понять, если не знать украинский язык

При разговоре и написании украинских слов часто возникают ошибки. Среди "проблемных" слов – названия частей тела и лица. Они в украинском языке отличаются от русских и даже внутри страны имеют разную используемость и зоны распространения.

О том, как правильно называть части прически и лица, рассказала филолог Мария Словолюб. "Челка" на украинском может называться гривка или чубчик. Вместо русского "виски" в украинском языке употребляется слово скроні, правильно говорить сивина на скронях.

Среди других слов на обозначение элементов лица, приведенных языковедом:

  • скулы — вилиці
  • веснушки — веснянки, ластовиння
  • глаз – око
  • зрачок — зіниця
  • веко — повіка
  • прядь волос — пасмо
  • челюсть — щелепа (Мария уточняет, что ударение ставится на первом слоге).

Также она рассказала, что на украинском бедро правильно — стегно, а копчик — куприк. В комментариях интересующиеся изучением языка отмечают, что слово гривка более распространено на территории запада страны, тогда как чуб и чубчик присущи другим областям.

Теги:
#Украинский язык #Части тела