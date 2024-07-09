Забудьте о "челке" и "висках": как правильно называть элементы прически и лица на украинском

Некоторые слова трудно понять, если не знать украинский язык

При разговоре и написании украинских слов часто возникают ошибки. Среди "проблемных" слов – названия частей тела и лица. Они в украинском языке отличаются от русских и даже внутри страны имеют разную используемость и зоны распространения.

О том, как правильно называть части прически и лица, рассказала филолог Мария Словолюб. "Челка" на украинском может называться гривка или чубчик. Вместо русского "виски" в украинском языке употребляется слово скроні, правильно говорить сивина на скронях.

Среди других слов на обозначение элементов лица, приведенных языковедом:

скулы — вилиці

веснушки — веснянки , ластовиння

глаз – око

зрачок — зіниця

веко — повіка

прядь волос — пасмо

челюсть — щелепа (Мария уточняет, что ударение ставится на первом слоге).

Также она рассказала, что на украинском бедро правильно — стегно, а копчик — куприк. В комментариях интересующиеся изучением языка отмечают, что слово гривка более распространено на территории запада страны, тогда как чуб и чубчик присущи другим областям.