Не "Ольгівна" и "Олегіївна": как правильно нызывать по отчеству женщину

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Для украинцев недавно изменились правила правописания, согласно которым изменились и правила склонения некоторых популярных имен. К примеру, далеко не все знают, как в украинском языке правильно писать мужские имена. В частности, как правильно склонять имя Олег для женщин.

"Телеграф" расскажет, что изменилось для имени Олег в новом правописании.

Имя "Олег" очень распространено в Украине, по данным сервиса "Ридни" его носит более 400 тысяч человек . Однако большинство ставит вопрос о том, как правильно писать отчество в женском роде, — Олегівна, Ольгівна или Олегіївна?

Согласно данным словаря украинского языка и культуры правильно употреблять Олегівна. А как тогда склонять?

Склонение Олеговна

Катерина Олегівна працює в Києві;

Вікторія Олегівно, ходіть пити каву;

Анни Олегівни не буде на першій парі;

На Марині Олегівні сидить жук.

Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Но не стоит говорить "Ольгівна", ведь это слово ошибочно, потому что образовалось от женского имени Ольга.

Происхождение имени Олег

Имя Олег имеет скандинавские корни. Оно образовано от имени Helgi, что в переводе означает "священный" или "святой". С немецкого языка переводится как "светлый", "ясный", "счастливый".

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно писать и склонять имя Юрий.