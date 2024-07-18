"Жєнщіну" и "жіночку" оставьте в прошлом: как правильно обратиться к женщине на украинском

Многие не знают об этом

Украинцы все чаще и чаще переходят на родной язык. Однако все равно нередко в их речи используются русизмы.

До сих пор от людей разного поколения в общественных местах можно услышать "дєвушка" и "жєнщіна", однако этот вариант неправильный. Как обратиться к женщинам на украинском языке, рассказывает редактор Ольга Васильева.

Обращения "дєвушка", "женщіна", "жінко" або "жіночко" — "отголоски" СССР. Тогда внимание обращали на пол и возраст.

"В странах Запада возрастные, расовые и половые признаки используются только для описания пропавшего человека, умершего или совершившего преступление. В остальных случаях за основу берется социальное состояние замужем/не замужем: мис/миссис; сеньорита/сеньора; мадемуазель/мадам и другие", — отметила она.

К замужней женщине в Украине можно обращаться "пані", а к незамужней — "панна", "панночка", "панянка". Если же о социальном статусе женщины не известно, можно обратиться к ней "пані".

"Но, к сожалению, гоноративом "пані" в Украине до сих пор мало пользуются, не осознавая, что грубое "жінко" несет в себе функционально обезличенный отблеск — "жінколюдина", — добавила Ольга Васильева.

Также при обращении к женщине можно использовать можно использовать "добродійка". Однако следует иметь в виду, что в толковом словаре оно обозначает только взрослую уважаемую личность.

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