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Забудьте про "нагоняй": 10 более точных украинских высказываний для критики

Автор
Катерина Шполянская
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Разнообразие фразеологических аналогов для критики на украинском
Разнообразие фразеологических аналогов для критики на украинском. Фото Коллаж "Телеграфа"

Какие удачные фразеологизмы можно использовать вместо русизма

Сегодня мы все более внимательно следим за чистотой нашей речи, даже когда речь идет о критике или ссоре. Ведь высказывания, которые мы автоматически заимствуем из русского, не всегда лучше отражают наши мысли на украинском.

Одним из таких выражений является "давати нагоняй". Хотя его и можно считать приемлемым переводом, в украинском языке существует много более точных фразеологизмов, которыми можно заменить это калькированное словосочетание.

Как правильно на украинском

Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек", отмечает: "Когда вы ругаете или критикуете какого-то человека, то можно сказать, что вы даете ему нагоняй. Но это не единственный фразеологизм, который можно употреблять в таких случаях. Еще говорят: знімати стружку, милити шию, давати прочухана або змішати з болотом".

Пользователи TikTok также предложили интересные украинские аналоги:

  • насипати в торбу,
  • накрутити хвоста,
  • закрутити гайки,
  • втерти маку.

Кроме того, словарь постоянных выражений приводит и другие варианты:

  • дати нагінки,
  • вичитати когось.

Итак, есть немало более точных, сугубо украинских вариантов, чтобы выразить свою критику или возмущение. Зато выражение "давати нагоняй" лучше избегать — оно происходит от русского язык и не лучше отражает наши эмоции на родном языке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "все равно" – это калька. А в украинском языке есть 5 правильных способов сказать, что вам безразлично.

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