Забудьте про "нагоняй": 10 более точных украинских высказываний для критики

Какие удачные фразеологизмы можно использовать вместо русизма

Сегодня мы все более внимательно следим за чистотой нашей речи, даже когда речь идет о критике или ссоре. Ведь высказывания, которые мы автоматически заимствуем из русского, не всегда лучше отражают наши мысли на украинском.

Одним из таких выражений является "давати нагоняй". Хотя его и можно считать приемлемым переводом, в украинском языке существует много более точных фразеологизмов, которыми можно заменить это калькированное словосочетание.

Как правильно на украинском

Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек", отмечает: "Когда вы ругаете или критикуете какого-то человека, то можно сказать, что вы даете ему нагоняй. Но это не единственный фразеологизм, который можно употреблять в таких случаях. Еще говорят: знімати стружку, милити шию, давати прочухана або змішати з болотом".

Пользователи TikTok также предложили интересные украинские аналоги:

насипати в торбу,

накрутити хвоста,

закрутити гайки,

втерти маку.

Кроме того, словарь постоянных выражений приводит и другие варианты:

дати нагінки,

вичитати когось.

Итак, есть немало более точных, сугубо украинских вариантов, чтобы выразить свою критику или возмущение. Зато выражение "давати нагоняй" лучше избегать — оно происходит от русского язык и не лучше отражает наши эмоции на родном языке.

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