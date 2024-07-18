"Жєнщіну" та "жіночку" залиште у минулому: як правильно звернутися до жінки українською

Багато хто не знає про це

Українці дедалі частіше переходять на спілкування рідною мовою. Однак все одно нерідко в їх мові використовуються росіянізми.

Досі від людей різного покоління у громадських місцях можна почути "дівчина" та "жєнщіна", проте цей варіант неправильний. Як звернутися до жінок українською, розповідає редактор Ольга Васильєва.

Звернення "дівушка", "жінка", "жінко" або "жіночко" — "відлуння" СРСР. Тоді увагу звертали на підлогу та вік.

"У країнах Заходу вікові, расові та статеві ознаки використовуються тільки для опису зниклої людини, яка померла або вчинила злочин. В інших випадках за основу береться соціальний стан заміжня/неодружена: міс/місіс; сеньйорита/сеньйора; мадемуазель/мадам та інші", — зазначила вона.

До заміжньої жінки в Україні можна звертатися пані, а до незаміжньої — панна, панночка, панянка. Якщо ж про соціальний статус жінки не відомо, можна звернутися до неї пані.

"На жаль, гоноративом "пані" в Україні досі мало послуговуються, не усвідомлюючи, що грубе "жінко" несе в собі функціонально-знеособлений відблиск — "жінколюдина"", — додала Ольга Васильєва.

Також при зверненні до жінки можна використовувати "добродійка". Проте слід пам’ятати, що у тлумачному словнику воно означає лише дорослу шановну особистість.

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