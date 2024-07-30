"Юлію" или "Юліє": одно правило поможет избежать ошибки при обращении к людям с таким именем

У некоторых с этим возникают сложности

В украинском языке могут возникать сложности с правильностью произношения и написания некоторых отчеств и имен, особенно при склонении. Некоторые ошибочно делают это по правилам русского языка.

"Телеграф" рассказывает, о том, как правильно по-украински обращаться к Юлии — "Юлію", "Юлія" или "Юліє". Грамотным является только один из этих вариантов.

По правилам украинского языка, женские имена, которые оканчиваются на –ія (Юлія, Наталія) в форме обращения (звательный падеж) носят окончание "є". Поэтому правильно обращаться к ним Юліє, Наталіє.

Например:

Шановна Юліє, звертаюся до вас із проханням

Дорога Наталіє, з Днем народження

Надіє, зайдіть, будь ласка, до директора

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться по-украински к девушке, по имени Олеся. Разъяснения по этому поводу дала заслуженный учитель Украины, соавтор учебников украинского языка и литературы Олеся Калинич.

Также мы писали, как правильно по-украински обращаться к незнакомцу. "Женщина" и "мужчина" — плохой выбор, у нас есть свои особые формы обращения.