"Юлію" або "Юліє": одне правило допоможе уникнути помилки при зверненні до людей з таким ім’ям

У деяких із цим виникають складності

В українській мові можуть виникати складнощі з правильністю вимови та написання деяких по-батькові та імен, особливо при відмінюванні. Деякі помилково роблять це за правилами російської.

"Телеграф" розповідає про те, як правильно українською звертатися до Юлії — "Юлію" "Юлія" чи "Юліє". Грамотним є лише один із цих варіантів.

За правилами української мови, жіночі імена, які закінчуються на –ія (Юлія, Наталія) у формі звернення (кличний відмінок) мають закінчення "є". Тому правильно звертатись до них Юліє, Наталіє.

Наприклад:

Шановна Юліє, звертаюсь до вас із проханням

Дорога Наталіє, вітаю з Днем народження

Надіє, зайдіть, будь ласка, до директора

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися українською до дівчини на ім'я Олеся. Роз’яснення з цього приводу надала заслужений учитель України, співавтор підручників української мови та літератури Олеся Калініч.

Також ми писали, як правильно українською звертатися до незнайомця. "Жінка" та "чоловік" — поганий вибір, у нас є свої особливі форми звернення.