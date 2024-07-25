Не "Вітальович" и "Віталівна": как на украинском правильно называть детей Виталия, многие ошибаются

Нужно запомнить простые правила

В украинском языке есть свои особенности произношения и написания некоторых отчеств. Многие ошибочно пытаются произнести их по правилам русского языка и допускают ошибки.

"Телеграф" рассказывает, как правильно по-украински звучит отчество детей Виталия. По правилам украинского языка, при образовании отчеств женского рода от имен, заканчивающихся на согласную "й" используется суффикс "ївн(а)", а при образовании мужских отчеств — "ович".

Таким образом, Віталійович – единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. Неправильными являются формы, которые иногда используются — Віталієвич, Вітальєвич, Вітальович.

Что касается отчества дочери Виталия, то правильное его звучание и написание — Віталіївна, з буквой "ї". Віталівна — неправильно с точки зрения правил украинского языка, но на практике часто встречается даже в документах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински ласково сокращать популярные мужские имена. "Лёш", "Саш" и "Тём" можно заменить замечательными и самобытными украинскими вариантами.