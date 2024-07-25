Не "Вітальович" и "Віталівна": как на украинском правильно называть детей Виталия, многие ошибаются
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Нужно запомнить простые правила
В украинском языке есть свои особенности произношения и написания некоторых отчеств. Многие ошибочно пытаются произнести их по правилам русского языка и допускают ошибки.
"Телеграф" рассказывает, как правильно по-украински звучит отчество детей Виталия. По правилам украинского языка, при образовании отчеств женского рода от имен, заканчивающихся на согласную "й" используется суффикс "ївн(а)", а при образовании мужских отчеств — "ович".
Таким образом, Віталійович – единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. Неправильными являются формы, которые иногда используются — Віталієвич, Вітальєвич, Вітальович.
Что касается отчества дочери Виталия, то правильное его звучание и написание — Віталіївна, з буквой "ї". Віталівна — неправильно с точки зрения правил украинского языка, но на практике часто встречается даже в документах.
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