Забудьте о "женщина" и "мужчина": как правильно на украинском обращаться к незнакомцу
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Большинство людей стали переходить на украинский язык. Однако есть некоторые украинцы, которые не знают, как на родном языке обращаться к незнакомым людям.
"Телеграф" со ссылкой на издание "Апостроф" расскажет, как на украинском правильно обратиться к незнакомому человеку.
В большинстве стран исторически сформировались свои формы таких обращений. В частности, во франкоязычных странах к женщине говорят "мадемуазель" (или "мадам"), в англоязычных — "мисс" (или "миссис"), в Германии говорят "фрау", в Италии "синьора". Также есть четкие обращения для представителей мужского пола: "мистер", "мисье", "герр", "синьор". В украинском языке есть свои особые формы обращения.
Среди удачных форм вежливых обращений:
- пане/пані;
- панно (до незаміжньої жінки);
- добродію/добродійко;
- шановний/шановна;
- шановний пане, шановна пані, шановні панове;
- пані та панове.
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