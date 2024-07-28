Забудьте о "женщина" и "мужчина": как правильно на украинском обращаться к незнакомцу

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Большинство людей стали переходить на украинский язык. Однако есть некоторые украинцы, которые не знают, как на родном языке обращаться к незнакомым людям.

"Телеграф" со ссылкой на издание "Апостроф" расскажет, как на украинском правильно обратиться к незнакомому человеку.

В большинстве стран исторически сформировались свои формы таких обращений. В частности, во франкоязычных странах к женщине говорят "мадемуазель" (или "мадам"), в англоязычных — "мисс" (или "миссис"), в Германии говорят "фрау", в Италии "синьора". Также есть четкие обращения для представителей мужского пола: "мистер", "мисье", "герр", "синьор". В украинском языке есть свои особые формы обращения.

Среди удачных форм вежливых обращений:

пане/пані;

панно (до незаміжньої жінки);

добродію/добродійко;

шановний/шановна;

шановний пане, шановна пані, шановні панове;

пані та панове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться на украинском языке к человеку именем "Олеся". И, как правильно на родном языке обратиться к Юрию, а также, как создать отчество.