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Забудьте о "женщина" и "мужчина": как правильно на украинском обращаться к незнакомцу

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 28 июля 2024, 22:44

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Большинство людей стали переходить на украинский язык. Однако есть некоторые украинцы, которые не знают, как на родном языке обращаться к незнакомым людям.

"Телеграф" со ссылкой на издание "Апостроф" расскажет, как на украинском правильно обратиться к незнакомому человеку.

В большинстве стран исторически сформировались свои формы таких обращений. В частности, во франкоязычных странах к женщине говорят "мадемуазель" (или "мадам"), в англоязычных — "мисс" (или "миссис"), в Германии говорят "фрау", в Италии "синьора". Также есть четкие обращения для представителей мужского пола: "мистер", "мисье", "герр", "синьор". В украинском языке есть свои особые формы обращения.

Среди удачных форм вежливых обращений:

  • пане/пані;
  • панно (до незаміжньої жінки);
  • добродію/добродійко;
  • шановний/шановна;
  • шановний пане, шановна пані, шановні панове;
  • пані та панове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться на украинском языке к человеку именем "Олеся". И, как правильно на родном языке обратиться к Юрию, а также, как создать отчество.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Правописание