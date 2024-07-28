"Олесю" или "Олесе"? Как правильно обращаться в украинском языке к человеку с таким именем

Леся — это сокращенное от Лариса, Александра

В украинском языке нередко совершают ошибку, когда обращаются к тому или иному человеку. В этом случае главное — правильно выбрать окончание. Например, "ОлесЮ или ОлесЕ" — здесь есть только один правильный вариант.

Об этом рассказывает заслуженный учитель Украины, соавтор учебников украинского языка и литературы Олеся Калинич. В собственном блоге она ответила на этот вопрос и объяснила правила.

"Несколько женских личных имен на -я, которые до недавнего времени были сокращенными уменьшительно-ласкательными формами полных имен, стали в украинском употреблении официальными. Это — Леся (сокращенное от Лариса, Александра), Олеся (сокращенное от Александра), Арина (сокращенное от Ирина, Ореста).

В обращениях к женщинам с этими именами наблюдаем непоследовательность в использовании окончания звательного звена. Одни употребляют их с окончанием -е (Лесе, Олесе, Орисе), потому что они имеют форму существительных женского рода мягкой группы первой отмены, другие — с окончанием -ю (Лесю, Олесю, Орисю), потому что эти существительные выражают нежное значение", — объяснила Калинич.

Она добавила, что в украинском языке при использовании имени Леся, необходимо говорить только так: "Лесю".

"Девочек зовем Лесю, Олесю, Орисю, к женщинам обращаемся Лесю Викторовну, Олесю Григорьевну, Орисю Александровну или пани Лесю, пани Олесю, пани Орисю", — объяснила учитель.

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