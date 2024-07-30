Никаких "мужик" и "мужчина": как правильно на украинском обращаться к незнакомцу

"Чоловіком" еще называют женатого

В украинском языке существует много самобытных и этнических слов, которые могут заменить русские. Однако есть синонимы, которые не взаимозаменяемы в определенных контекстах, в частности, "мужчина" и "чоловік".

Об этом рассказал известный языковед Александр Авраменко. Он подчеркнул, что большинство до сих пор путается и не понимает, как правильно на украинском называть лицо мужского пола.

"Разворачиваем словарь и читаем: "Мужчина" — лицо мужского пола. "Чоловік" — то же самое, что и мужчина", — говорит Авраменко.

И здесь большинство делает поспешные выводы, что оба слова можно употреблять для обозначения лица мужского пола. Но это не совсем так.

"" Мужчина" – разговорный вариант и редко используемый – поэтому нежелателен. Вывод такой: употребить слово "мужчина" – не грех. Но лучше личность мужского пола называть "чоловіком"", – объяснил языковед.

К тому же правильно говорить именно "чоловіки", а не "мужчины" даже во множестве. То есть употреблять слова "мужик" или "мужчина" не правильно.

В контексте употребления слова "чоловік" не следует забывать, что оно в украинском еще означает женатого.

Напомним, что говорить "Олексієвич" і "Олексієвна" на украинском не правильно. От имени Алексей отчество образуются с помощью суффиксов -ович и -ївна.

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