Ніяких "мужик" та "мужчина": як правильно українською звертатись до незнайомця

"Чоловіком" ще називають одруженого

В українській мові існує багато самобутніх та етнічних слів, які можуть замінити росіянізми. Проте є синоніми, які не взаємозамінні у певних контекстах, зокрема, чоловік та мужчина.

Про це розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко. Він наголосив, що більшість і досі плутається та не розуміє, як правильно українською називати особу чоловічої статі.

"Розгортаємо словник і читаємо: "чоловік" – особа чоловічої статі. "Мужчина" – те саме, що й "чоловік"", – каже Авраменко.

І тут більшість робить поспішні висновки, що обидва слова можна вживати на позначення особи чоловічої статі. Але це не зовсім так.

""Мужчина" – розмовний варіант і рідковживаний – тож небажаний. Висновок такий: вжити слово "мужчина" – не гріх. Але краще особу чоловічої статі називати чоловіком", – пояснив мовознавець.

До того ж правильно казати саме "чоловіки", а не "мужчини" навіть у множині. Тобто звертатись "мужик" або "мужчина" не правильно.

У контексті вживання слова "чоловік" не слід забувати, що воно в українській ще означає одружену особу.

Нагадаємо, що казати "Олексієвич" і "Олексієвна" українською не правильно. Від імені Олексій по батькові утворюються за допомогою суфіксів -ович та -ївна.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно звертатись до незнайомця.