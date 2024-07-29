Не "Олексієвич" и не "Олексієвна": как правильно по-украински обращаться к детям Олексія

Ошибки встречаются даже в официальных документах

Некоторые украинцы ошибаются при образовании патронимических форм от мужских имен. Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обращаться к детям Миколи, а сегодня разберем имя Олексій.

К слову, часто ошибки встречаются даже в официальных документах, вроде свидетельства о рождении или паспорта. Поэтому тема очень актуальна.

Имя Олексій довольно распространено в Украине и, согласно данным портала "Рідні", насчитывает около 370 000 носителей. Имя более распространено на востоке страны, чем на западе.

Разговорные и уменьшительные формы имени: Олекса, Олексієнько, Олексієчко, Олексик, Олексьо, Олесь, Олешко, Лесик, Лесь, Лексійко, Лексієчко

Относительно образования имен отчество, то единственными грамматически правильными формами имени являются: Олексійович и Олексіївна.

Запомнить поможет просто украинское правило:

"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — говорится в правописании.

Любые другие формы считаются ошибкой.

Однако, заметим, в официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, потому что фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно сказать на украинском языке: пожежний или пожежник. У этих двух слов совершенно разное значение и употреблять их нужно правильно.