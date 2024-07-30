Не только "Ирочка": как ласково обратиться к Ирине на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Существует много вариантов, как ласково обратиться к Иринам
Сейчас многие переходят на украинский язык. Однако мало кто знает, как ласково обращаться к людям по имени.
"Телеграф" решил разобраться, как откуда пошло имя Ирина. Также мы расскажем, сколько людей носит это имя и как к ним ласково обращаться.
Имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены. Она отвечает за мирную жизнь. Буквальная трактовка значения этого имени звучит как "мир и покой".
По данным портала "Рідні" это имя очень распространено в Украине. Его носит 763801 человек.
Мы привыкли Ирин ласково называть Ирочками. Однако существует большое количество кратких вариантов этого имени.
- Ирин также можно назвать:
- Иринка;
- Иришка;
- Ируся;
- Ируша;
- Иренка;
- Аринка;
- Аришка;
- Арюша;
- Рина;
- Рена.
Отметим, что одной из известных женщин с этим именем является бывший нардеп, языковед и филолог Ирина Фарион. Ее подстрелили 19 июля, а уже буквально через несколько часов женщина умерла.
Прощание с языковедом произошло 22 июля во Львове, а уже 25 июля Нацполиция, СБУ вместе с другими службами задержали подозреваемого. Позже в сети появилось видео задержания и фото подозреваемого — сейчас ему избрали меру пресечения.
Ирине Фарион планируют в Киеве поставить памятник. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета.