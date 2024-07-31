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Хватит говорить "пока": как правильно прощаться на украинском

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мальчик и девочка в украинской одежде
Мальчик и девочка в украинской одежде. Фото Depositphotos

Есть множество вариантов попрощаться

Сегодня многие переходят на украинский язык и стараются разговаривать правильно. Мы уже рассказывали, как правильно здороваться, теперь же поговорим о прощаниях.

Правильно попрощаться на украинском языке можно разными способами, в зависимости от ситуации и особенностей встречи. "Телеграф" расскажет о самых популярных вариантах.

Первый тип прощания– это выражение надежды на будущий контакт:

  • До побачення!
  • Побачимося!
  • До зустрічі!
  • Зустрінемося!
  • До зв’язку!
  • Зв’яжемося!
  • До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
  • Спишемося!
  • Зідзвонимося!

Второй тип – это положительные пожелания на будущее:

  • Хай/нехай щастить!
  • Усього найкращого!
  • Бувайте здорові!
  • Щасливо!
  • Щасливої дороги!
  • Успіхів!

Также существуют чистые выражения прощания или их отрицание:

  • Проща (ва)й (те)!
  • Не прощаємося! Сказав "не прощаємося!", люди подразумевают, что следующая встреча будет достаточно быстрой, часто в тот же день.

В неформальном общении можно попрощаться "Бувай". Оно используется преимущественно в разговорной речи.

Слово "Пока" для прощания использовать не следует. Это русизм.

Ранее мы писали, почему не стоит "Приносити вибачення". Извиняться на украинском нужно по-другому.

Также "Телеграф" писал, как правильно согласиться на украинском. Есть несколько вариантов.

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#Украинский язык #Правила