Хватит говорить "пока": как правильно прощаться на украинском
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Есть множество вариантов попрощаться
Сегодня многие переходят на украинский язык и стараются разговаривать правильно. Мы уже рассказывали, как правильно здороваться, теперь же поговорим о прощаниях.
Правильно попрощаться на украинском языке можно разными способами, в зависимости от ситуации и особенностей встречи. "Телеграф" расскажет о самых популярных вариантах.
Первый тип прощания– это выражение надежды на будущий контакт:
- До побачення!
- Побачимося!
- До зустрічі!
- Зустрінемося!
- До зв’язку!
- Зв’яжемося!
- До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
- Спишемося!
- Зідзвонимося!
Второй тип – это положительные пожелания на будущее:
- Хай/нехай щастить!
- Усього найкращого!
- Бувайте здорові!
- Щасливо!
- Щасливої дороги!
- Успіхів!
Также существуют чистые выражения прощания или их отрицание:
- Проща (ва)й (те)!
- Не прощаємося! Сказав "не прощаємося!", люди подразумевают, что следующая встреча будет достаточно быстрой, часто в тот же день.
В неформальном общении можно попрощаться "Бувай". Оно используется преимущественно в разговорной речи.
Слово "Пока" для прощания использовать не следует. Это русизм.
Ранее мы писали, почему не стоит "Приносити вибачення". Извиняться на украинском нужно по-другому.
Также "Телеграф" писал, как правильно согласиться на украинском. Есть несколько вариантов.