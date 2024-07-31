Хватит говорить "пока": как правильно прощаться на украинском

Есть множество вариантов попрощаться

Сегодня многие переходят на украинский язык и стараются разговаривать правильно. Мы уже рассказывали, как правильно здороваться, теперь же поговорим о прощаниях.

Правильно попрощаться на украинском языке можно разными способами, в зависимости от ситуации и особенностей встречи. "Телеграф" расскажет о самых популярных вариантах.

Первый тип прощания– это выражение надежды на будущий контакт:

До побачення!

Побачимося!

До зустрічі!

Зустрінемося!

До зв’язку!

Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Спишемося!

Зідзвонимося!

Второй тип – это положительные пожелания на будущее:

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Также существуют чистые выражения прощания или их отрицание:

Проща (ва)й (те)!

Не прощаємося! Сказав "не прощаємося!", люди подразумевают, что следующая встреча будет достаточно быстрой, часто в тот же день.

В неформальном общении можно попрощаться "Бувай". Оно используется преимущественно в разговорной речи.

Слово "Пока" для прощания использовать не следует. Это русизм.

Ранее мы писали, почему не стоит "Приносити вибачення". Извиняться на украинском нужно по-другому.

Также "Телеграф" писал, как правильно согласиться на украинском. Есть несколько вариантов.