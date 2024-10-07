Как сказать на украинском "насильно мил не будешь": Авраменко назвал целых пять вариантов перевода

Как можно заменить распространенный русизм "насильно милым не будешь"

В процессе очищения украинского языка от русизмов важно не только избегать очевидных ошибок. Надо пытаться заменять калькированные фразеологизмы исконно украинскими соответствиями.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко обратил внимание на распространенную проблему дословного перевода русских фразеологизмов. На этот раз языковед предложил сразу пять колоритных украинских соответствий российской поговорке "насильно мил не будешь".

Многие пытаются перевести русскую поговорку "насильно мил не будешь" дословно – "насильно милым не будешь". И хотя все слова в таком переводе украинские, сама конструкция остается чужеродной для нашего языка.

Богатство украинской фразеологии

"Украинских соответствий хоть пруд пруди", – отмечает Авраменко, предлагая вместо калькированного перевода использовать аутентичные украинские поговорки, которые точно передают то же мнение:

"Силою не будеш милою" – ближайший по содержанию ответчик, сохраняющий идею невозможности принудительного чувства. "Не можна нелюба любити" – поговорка, подчеркивающая естественность и искренность настоящих чувств. "Силуваним конем не поїдеш" — метафорическая поговорка, которая на понятном образе передает бесполезность принуждения. "Силою колодязь копати – води не пити" – народная мудрость о безрезультатности принудительного труда. "Не поможуть і чари, як хто кому не до пари" – самый поэтичный вариант, добавляющий к основному мнению элемент фольклора.

Это еще один пример того, насколько богат украинский язык на собственные средства выражения мыслей и чувств. Вместо того чтобы переводить чужие поговорки, следует обращаться в сокровищницу украинской народной мудрости, которая предлагает множество ярких и колоритных высказываний.

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