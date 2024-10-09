Как называется безымянный палец на украинском: это слово звучит логичнее

Правильное название ассоциируется с расположением под мизинцем

Сегодня мало кто задумывается, как правильно называть на украинском четвертый палец руки. Между тем привычный термин "безіменний" является прямым переводом русского "безымянный". Это еще один типичный пример влияния русского на украинскую терминологию.

В древности этот палец действительно называли "безымянным" во многих культурах, но украинский язык пошел по пути логического называния по расположению. Такая калька с русского может быть понятна в повседневном общении, однако она не соответствует нормам украинского языка.

Как называть "безымянный" палец на украинском

В украинском языке четвертый палец руки имеет официальное название "підмізинний". Это название зафиксировано в медицинских словарях, используется в анатомических атласах и принято в научной терминологии.

Название "підмізинний" более логично по нескольким причинам. Во-первых, оно указывает на расположение пальца под мизинцем. А во-вторых, именно оно отвечает принципам украинского словообразования.

Другие варианты названия

Часто "підмизинний" палец называют персневий, перстенець или обручковий — потому что именно на этом пальце носят обручальное кольцо. Эта традиция связана с давним поверьем о вене, ведущей от пальца прямо к сердцу.

Итак, правильное украинское название четвертого пальца — "підмізинний". Это не только отвечает нормам украинского языка, но и логично описывает расположение пальца.

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