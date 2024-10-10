Хватит говорить "октябрь": как правильно называть десятый месяц года на украинском
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Современное название возникло из-за "естественного" цвета этого месяца
В повседневной речи украинцев еще достаточно русизмов, и "октябрь" – один из самых распространенных среди них. Однако наш язык имеет собственное, поэтическое и природное название этого осеннего месяца, точно отражающее его характерные признаки.
В украинском языке десятый месяц года называется жовтень. Это второй месяц осени и один из семи месяцев, насчитывающих 31 день.
Происхождение названия
Название "жовтень" происходит от прилагательного "жовтий" и связано с характерными признаками природы в этот период. Именно этот период называют "золотова осінь". Это время желтения листьев, когда растительность меняет цвет.
Как правильно говорить
В повседневном общении следует отказываться от суржика. Логичнее и естественнее фразы будут звучать так:
- "Жовтневий дощ",
- "У жовтні починається справжня осінь",
- "Зустрінемося в жовтні",
- "Жовтнева погода".
Украинское название "жовтень" – это не просто слово, а часть нашего языкового и культурного наследия. Она поэтически описывает природные явления этого времени года и имеет глубокие корни в украинской традиции. Использование правильного названия месяца вместо русизма "октябрь" – это шаг к сохранению чистоты украинского языка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро запомнить названия месяцев на украинском языке. Эта шпаргалка вам поможет.