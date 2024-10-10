Хватит говорить "октябрь": как правильно называть десятый месяц года на украинском

Современное название возникло из-за "естественного" цвета этого месяца

В повседневной речи украинцев еще достаточно русизмов, и "октябрь" – один из самых распространенных среди них. Однако наш язык имеет собственное, поэтическое и природное название этого осеннего месяца, точно отражающее его характерные признаки.

В украинском языке десятый месяц года называется жовтень. Это второй месяц осени и один из семи месяцев, насчитывающих 31 день.

Происхождение названия

Название "жовтень" происходит от прилагательного "жовтий" и связано с характерными признаками природы в этот период. Именно этот период называют "золотова осінь". Это время желтения листьев, когда растительность меняет цвет.

Как правильно говорить

В повседневном общении следует отказываться от суржика. Логичнее и естественнее фразы будут звучать так:

"Жовтневий дощ",

"У жовтні починається справжня осінь",

"Зустрінемося в жовтні",

"Жовтнева погода".

Украинское название "жовтень" – это не просто слово, а часть нашего языкового и культурного наследия. Она поэтически описывает природные явления этого времени года и имеет глубокие корни в украинской традиции. Использование правильного названия месяца вместо русизма "октябрь" – это шаг к сохранению чистоты украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро запомнить названия месяцев на украинском языке. Эта шпаргалка вам поможет.