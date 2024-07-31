Хватит говорить "велике дякую": как правильно выразить благодарность на украинском

В украинском языке есть масса синонимов

При переходе на украинский язык люди иногда допускают ошибки. Мы уже рассказывали, как правильно извиняться на украинском, теперь поговорим о благодарности.

Часто в украинской речи "проскакивает" выражение "велике дякую". Однако на самом деле оно неправильное, отмечает известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке. Он рассказывает, как правильно выражать благодарность.

Языковед рассказывает, что "велике дякую" использовать нельзя.

"Часто натыкаюсь в соцсетях на этикетную форму "велике дякую". Это выражение ошибочно с точки зрения грамматики. Вы спросите, почему? А вот почему. "Дякувати" – это глагол, означающий действие. Например, что делать – "ходити", "спати", "дякувати". С глаголами прилагательные не сочетаются. Вы же не скажете "швидке ходити", "міцне спати" или "велике дякувати". Получается набор слов", – отмечает Авраменко.

Он объяснил, что прилагательные сочетаются с существительными. Например, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність". Поэтому правильно использовать не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" или "вельми вдячний".

Ранее "Телеграф" писал, как правильно согласиться на украинском. Также мы рассказывали, как правильно здороваться на украинском.