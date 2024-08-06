Достаточно говорить только "оранжевый": как еще называть этот цвет на украинском

Существует несколько вариантов

Многие украинцы сейчас переходят на родной язык. Некоторые допускают ошибки, неправильно используя то или иное слово.

При этом иногда возникает вопрос, как же правильно называть один из самых ярких цветов – "оранжевий". Все точки над "і" в этом вопросе расставил украинский учитель и языковед Александр Авраменко.

Как правильно назвать "оранжевый" цвет на украинском

В украинских словарях есть три прилагательных на обозначение этого цвета:

"жовтогарячий";

"оранжевий";

помаранчевий".

"Жовтогарячий"– это полноценное украинское слово. Пишется оно без дефиса, вместе. А вот "оранжевий" и "помаранчевий" – заимствованные слова. Они давно уже употребляются в украинском языке.

Украинские писатели часто используют эти слова в описания украинских пейзажей, и наш колорит при этом не теряется. Языковед привел в пример начало рассказа "Холодна м'ята" Григира Тютюнника:

"Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар".

Отметим, что в украинском языке допускается очень много ошибок. Например, многие не знают, как правильно выразить благодарность или попросить прощения.