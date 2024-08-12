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Не "коричневый" и не "изумрудный": как правильно на украинском называть эти цвета

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Как произошли названия этих цветов
Как произошли названия этих цветов. Фото Коллаж "Телеграф"

Как эти цвета выглядят и откуда происходят их названия

В богатой палитре украинского языка есть много цветов, названия которых не так часто встречаются в повседневной жизни. Но они способны добавить яркие краски в наш разговор.

Брунатний, бурштиновий, цинамоновий, смарагдовий — эти названия цветов имеют свое уникальное происхождение и значение. Их часто используют в литературе и искусстве для создания ярких образов

Брунатний

Брунатний – это насыщенный темно-коричневый цвет с красноватым оттенком. Его часто сравнивают с цветом коры деревьев или земли после дождя. Название "брунатний" происходит от французского слова "brun", что означало "коричневый".

Оттенки: может варьироваться от темно-коричневого до черного с красноватым отливом.

Ассоциации: осень, кора деревьев, земля, кофе.

Бурштиновий

Бурштиновий цвет получил свое название от янтаря в украинском языке – окаменевшей ископаемой смолы. Это теплый, золотисто-желтый цвет с легким оранжевым оттенком.

Оттенки: от светло-золотистого до насыщенного медового.

Ассоциации: мед, янтарь, заходящее солнце, осенние листья.

Цинамоновий

Цинамоновий цвет назван в честь пряности корицы (цинамон). Это теплый, красновато-коричневый цвет, напоминающий оттенок молотой корицы.

Оттенки: может быть светлее или темнее, но всегда имеет характерный красновато-коричневый тон.

Ассоциации: корица, пряности, осень, уют.

Смарагдовий

Смарагдовий – это насыщенный зеленый цвет, названный в честь драгоценного камня изумруда (смарагд). Это глубокий, яркий оттенок зеленого с легким синеватым отливом.

Оттенки: от ярко-зеленого до более глубокого зеленого с синим подтоном.

Ассоциации: драгоценности, тропические леса, море.

Эти цвета не только украшают нашу жизнь, но отражают культурные традиции и эмоции, которые мы переживаем. Употребление таких аутентичных названий цветов обогащает нашу речь и позволяет глубже почувствовать красоту окружающей среды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать о неотложной потребности на украинском языке. Есть 5 различных вариантов.

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