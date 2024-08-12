Никакого "в первую очередь": как правильно сказать о насущной необходимости на украинском

Удельные украинские альтернативы для фразы "в первую очередь"

Когда мы общаемся на украинском, важно помнить об уникальности нашего языка. Среди многих фраз, которые мы используем, особенно часто можно услышать калькированную конструкцию "в первую очередь".

Но знаете ли вы, что в украинском языке множество других, красивых и выразительных вариантов, которые могут заменить эту фразу? Каждое слово имеет свой характер, свой оттенок значения и эмоциональный заряд.

Почему "в первую очередь" — это калька?

Эта фраза заимствована из русского языка и, к сожалению, не отражает всего богатства украинской лексики. Использование калек может уменьшить выразительность нашего языка, а также создать впечатление, что мы не вполне осознаем его особенности. Поэтому важно искать альтернативы, звучащие естественно и мелодично.

Украинские альтернативы

Вот несколько вариантов, которые вы можете использовать вместо "в первую очередь":

Насамперед – это слово звучит уверенно и подчеркивает важность того, о чем вы говорите.

Передусім – идеально подходит для формальных ситуаций, когда нужно акцентировать внимание на первоочередных задачах.

Найперше – это слово придает эмоциональности вашей речи.

Спершу або спочатку – эти варианты звучат более непринужденно и могут быть использованы в повседневном общении.

Передовсім – еще один вариант, подчеркивающий приоритетность.

Использование характерных украинских слов помогает сохранить наше культурное наследие и идентичность. Обогащая свою лексику, мы делаем общение более выразительным и понятным.

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