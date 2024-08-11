"Навзаєм" или "взаємно": как правильно сказать на украинском

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Украинский язык — богатый, красивый и певучий. Так что позитивной тенденцией является то, что все больше граждан начинают активно общаться на соловьином. В то же время активно ищут украинские слова, которые не напоминают российские.

Когда люди нас поздравляют с каким-нибудь праздником или делают комплимент, мы можем ответить "навзаєм" или "взаємно". В обществе звучат обе версии, а "Телеграф" объяснит, какая из них правильна.

Из этих двух слов лучше употреблять "навзаєм" с ударением на второй слог. Слово "взаємно" также можно найти в словаре украинского языка, но оно может напоминать многим русское "взаимно".

Слово "навзаєм" появилось в Древней Греции и означало "между собой". Его использовали, когда говорили о взаимодействии с другим человеком. Сейчас "навзаєм" говорят везде: в рабочей среде, между друзьями или родными и просто знакомыми людьми. Его используют, чтобы выразить взаимное уважение, ответ на комплимент или поздравление.

Слово "взаємно" также литературно и употребляется в значении взаимности в отношении чувств, эмоций. Его аналогично можно часто слышно в любой украиноязычной среде. В значении оно ничем не отличается от слова "навзаєм". Однако сейчас украинцы хотят избегать любого сходства в звучании с россиянами, поэтому предпочитают вариант "навзаєм".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "с прошедшим" на украинском, когда поздравляете кого-то с праздником. Есть красивые варианты, которые следует употреблять.