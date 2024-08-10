Это слово мало кто знает: как на украинском правильно сказать "мнительный"

Избавляемся от русской кальки и говорим правильно

Все больше украинцев отказываются от употребления русского языка и начинают осваивать государственный. Однако многие сталкиваются с трудностями в переводе некоторых слов и выражений.

Например, мало кто знает, как на украинский переводится слово "мнительный". Языковед Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" назвал правильные варианты.

Как сказать "мнительный" на украинском

Мнительным называют человека, который видит во всем опасность и угрозу, поэтому вечно находится в напряжении. По словам учителя, заслуженного работника сферы образования Александра Авраменко, на украинский это слово можно перевести как "помисливий" или "самовразливий". А слово "мнительный" — русская калька и от нее в произношении следует избавляться.

Рассмотрим на примере: "Цей чоловік знає, як важко придбати і як легко втратити, ось чому він помисливий" (цитата из романа Юрия Мушкетика "Белая тень").

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