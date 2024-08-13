"Немає" или "не має ": два легких правила навсегда избавят вас от заглядывания в словарь

Правила легко запомнить

В украинском языке есть слова, порядок слов которых одинаков, но в разных ситуациях они могут писаться как отдельно, так и вместе. Например, "немає" или "не має".

Чтобы быстро разобраться, как нужно писать в предложении эти слова, нужно знать два простых правила. О них рассказал портал answiki.

"Немає" пишется тогда, когда это слово можно легко заменить на "нема". Эти слова имеют одинаковое значение. Примеры:

У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая.

У мене немає грошей, аби купити цей розкішний будинок.

Сьогодні дощу немає, тому парасольку, будь ласка, залиш вдома.

В то же время "не має" пишем отдельно, если часть "не" рядом с глаголом. Есть следующие примеры:

Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів.

Комедійний характер нічого спільного з розумовою недоладністю не має.

Якось так сталося, що з жодним із синів близькості він не має.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить на украинском слова "взаимно" или "взаимно".