Укр

"Немає" или "не має ": два легких правила навсегда избавят вас от заглядывания в словарь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Книги
Книги. Фото Открытые источники

Правила легко запомнить

В украинском языке есть слова, порядок слов которых одинаков, но в разных ситуациях они могут писаться как отдельно, так и вместе. Например, "немає" или "не має".

Чтобы быстро разобраться, как нужно писать в предложении эти слова, нужно знать два простых правила. О них рассказал портал answiki.

"Немає" пишется тогда, когда это слово можно легко заменить на "нема". Эти слова имеют одинаковое значение. Примеры:

  • У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая.
  • У мене немає грошей, аби купити цей розкішний будинок.
  • Сьогодні дощу немає, тому парасольку, будь ласка, залиш вдома.

В то же время "не має" пишем отдельно, если часть "не" рядом с глаголом. Есть следующие примеры:

  • Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів.
  • Комедійний характер нічого спільного з розумовою недоладністю не має.
  • Якось так сталося, що з жодним із синів близькості він не має.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить на украинском слова "взаимно" или "взаимно".

Теги:
#Украинский язык #Правила #Слова