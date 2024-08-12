Точно не "подходящий": как правильно переводить это слово на украинский

От классических вариантов до современных терминов – как правильно сказать на украинском

Слово "подходящий" имеет разные значения, а потому с его переводом на украинский часто возникает путаница. Однако украинский язык поражает своим разнообразием и глубиной, предлагая множество синонимов.

Каждый из них поможет передать нужный смысл в конкретном случае. Вот несколько самых распространенных украинских соответствий.

Как перевести "подходящий" на украинский

В украинском языке есть несколько вариантов перевода слова "подходящий":

підхо́жий — звучит несколько устарело, но есть в словарях,

відпові́дний — наиболее распространенный вариант, подходит в большинстве случаев,

прида́тний – для вещей, которые можно использовать по назначению,

слу́шний — уместный, своевременный (о времени, случае),

нагі́дний, догі́дний, пригі́дний – подходящий, удобный, уместный,

поці́нний — подходящий по цене.

Для каждого конкретного случая можно подобрать наиболее точный украинский аналог:

подходящий случай – нагідна, догідна, пригідна нагода,

подходящий товар – підхожий, відповідний крам (товар),

подходящий по цене – поцінний,

купить за подходящую цену – купити поцінно,

подходящее для вас место – відповідна для вас посада,

подходящее дело – підхоже діло, на руку, на руку кові́нька,

первый подходящий – перший-ліпший,

подходящее время – слушний час, добра година, догідна хвилина,

подходящий инструмент – відповідний інструмент,

подходящий к использованию – придатний для використання.

Как мы видим, украинский язык предлагает много вариантов для перевода слова "подходящий", что подчеркивает его богатство и гибкость. Выбор правильного синонима может не только сделать вашу речь более выразительной, но и помочь передать точное содержание мысли.

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