Точно не "подходящий": как правильно переводить это слово на украинский
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От классических вариантов до современных терминов – как правильно сказать на украинском
Слово "подходящий" имеет разные значения, а потому с его переводом на украинский часто возникает путаница. Однако украинский язык поражает своим разнообразием и глубиной, предлагая множество синонимов.
Каждый из них поможет передать нужный смысл в конкретном случае. Вот несколько самых распространенных украинских соответствий.
Как перевести "подходящий" на украинский
В украинском языке есть несколько вариантов перевода слова "подходящий":
- підхо́жий — звучит несколько устарело, но есть в словарях,
- відпові́дний — наиболее распространенный вариант, подходит в большинстве случаев,
- прида́тний – для вещей, которые можно использовать по назначению,
- слу́шний — уместный, своевременный (о времени, случае),
- нагі́дний, догі́дний, пригі́дний – подходящий, удобный, уместный,
- поці́нний — подходящий по цене.
Для каждого конкретного случая можно подобрать наиболее точный украинский аналог:
- подходящий случай – нагідна, догідна, пригідна нагода,
- подходящий товар – підхожий, відповідний крам (товар),
- подходящий по цене – поцінний,
- купить за подходящую цену – купити поцінно,
- подходящее для вас место – відповідна для вас посада,
- подходящее дело – підхоже діло, на руку, на руку кові́нька,
- первый подходящий – перший-ліпший,
- подходящее время – слушний час, добра година, догідна хвилина,
- подходящий инструмент – відповідний інструмент,
- подходящий к использованию – придатний для використання.
Как мы видим, украинский язык предлагает много вариантов для перевода слова "подходящий", что подчеркивает его богатство и гибкость. Выбор правильного синонима может не только сделать вашу речь более выразительной, но и помочь передать точное содержание мысли.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно здороваться на украинском языке. Отметим, что "привет", "здравствует", "какая встреча" и другие подобные высказывания не литературны.