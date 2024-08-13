"Немає" чи "не має": два легких правила назавжди позбавлять вас від заглядання у словник

Правила легко запам'ятати

В українській мові є слова, порядок слів яких є однаковим, але в різних ситуаціях вони можуть писатись як окремо, так і разом. Наприклад "немає" або "не має".

Аби швидко розібратись, як потрібно писати в реченні ці слова, треба знати два простих правила. Про них розповів портал answiki.

"Немає" пишеться тоді, коли це слово можна легко замінити на "нема". Ці слова мають однакове значення. Приклади:

У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая.

У мене немає грошей, аби купити цей розкішний будинок.

Сьогодні дощу немає, тому парасольку, будь ласка, залиш вдома.

Водночас "не має" пишемо окремо, якщо частка "не" поруч з дієсловом. Є такі приклади:

Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів.

Комедійний характер нічого спільного з розумовою недоладністю не має.

Якось так сталося, що з жодним із синів близькості він не має.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно казати українською слова "взаємно" чи "навзаєм".