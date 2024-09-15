Никогда не говорите "Яка година?": как правильно уточнить время на украинском языке

Есть одно правило, которое нужно запомнить

В украинском языке нередко можно услышать от людей фразу: "Яка зараз година?". Так задавать вопрос совершенно неправильно. Есть только один верный вариант в этом случае.

Следует запомнить, что в украинском языке, если мы хотим уточнить время, нужно спрашивать так: "котра година/о котрій годині?". Об этом пишет "Апостроф".

Также важно делать ударение на втором слоге слова "котрА". Это также ошибка, которая встречается часто. Многие говорят "кОтра".

При этом, неправильными, но очень распространенными вариантами этого вопроса, являются: "скільки годин/в скільки годин?".

Стоит добавить, что спросить "яка година?" также можно, однако не в контексте времени, а характеристики, описания периода. К примеру: "лиха година".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о времени в украинском языке и как нужно отвечать на вопрос "Котра година?". Он отметил, что мноие украинцы, отвечая на этот вопрос, используют конструкцию с предлогом "без" — например, "без двадцяти чотири". Однако так делать неправильно.