"Кулёк" оставьте россиянам: пять советов, чтобы заменить это слово на украинский язык

Вы будете удивлены, как просто можно выучить родной язык

Украинцы все чаще вытесняют из своей жизни русский язык. Ведь наш язык и так богат красивыми словами и фразеологизмами. Однако до сих пор есть люди, которые употребляют такие значения, как "кулёк".

"Телеграф" со ссылкой на языковедов расскажет, чем заменить это заимствованное из русского языка слово. Знатоки украинского советуют его избегать

Какие соответствия следует употреблять:

пакет;

торба;

торбинка;

мішок;

мішечок.

Как отмечают специалисты, сомнения в целесообразности употребления слова пакет часто вызваны тем, что "Словарь украинского языка" в 11 томах (СУМ-11) определяет пакет только как бумажный мешок. Книга издана в течение 1970–1980 годов, поэтому значительное количество определений морально устарело. Соблюдать неактуальное определение и разделять терминологически значение слов "кулёк" и пакет выглядит искусственно. Но взамен слову кулёк лучше употреблять любые из приведенных вариантов.

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