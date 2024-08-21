Как сказать на украинском "торопить события": есть интересное слово
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Это поможет выражаться более точно и выразительно
Языковая культура – важная часть национальной идентичности. Поэтому, говоря по-украински, следует обращать внимание на то, чтобы избегать неоправданных русизмов и заменять их словами, присущими нашему языку.
В повседневном общении мы нередко употребляем слова, "вытянутые" из русского языка, даже не задумываясь над их украинскими эквивалентами. Это также касается таких российских терминов, как "событие" и "торопить события".
Как правильно говорить по-украински
Следует употреблять оригинальные украинские слова взамен заимствованных из русского языка. Вместо русского "события" словари советуют следующие соответствия:
- подія,
- явище,
- випадок,
- ситуація,
- пригода,
- інцидент.
Например, правильнее будет сказать "Сьогодні сталися важливі події у країні" або "Це явище привернуло неабияку увагу", или же "ця пригода сталася поблизу нашого міста". В зависимости от контекста, синонимами к слову "подія" также могут быть "сенсація" (чрезвычайное событие) и "халепа" (досадное событие)
Что касается выражения "торопить события", то здесь также есть несколько вариантов украинских эквивалентов:
- поспішати,
- пришвидшувати
- квапити,
- прискорювати,
- підганяти.
Таким образом, вместо "Він торопить події" лучше сказать "Він поспішає/квапить події". Это не только улучшает звучание предложения, но и делает его более понятным и точным.
Итак, помните: вместо "события" говорите "події", "явища", "випадки", "ситуації", а вместо "торопить события" употребляйте "поспішати", "пришвидшувати", "квапити", "прискорювати". Таким образом, вы не только правильно донесети идую, но и приобщитесь к сохранению украинского языка.
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