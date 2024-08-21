Як сказати українською "торопить события": маємо цікаве слово

Це допоможе висловлюватися більш точно і виразно

Мовна культура є важливою частиною національної ідентичності. Тому, говорячи українською, варто звертати увагу на те, щоб уникати невиправданих русизмів та замінювати їх словами, властивими нашій мові.

У повсякденному спілкуванні ми нерідко вживаємо слова, запозичені з російської мови, навіть не замислюючись над їхніми українськими еквівалентами. Це також стосується таких російських термінів, як "событие" та "торопить события".

Як правильно говорити українською

Варто вживати питомо українські слова замість запозичених з російської мови. Замість російського "событие" словники радять такі відповідники:

подія,

явище,

випадок,

ситуація,

пригода,

інцидент.

Наприклад, правильніше буде сказати "Сьогодні сталися важливі події у країні" або "Це явище привернула неабияку увагу", або ж "ця пригода сталася поблизу нашого міста". Залежно від контексту, синонімами до слова "подія" також можуть бути сенсація (надзвичайна подія) та халепа (прикра подія)

Що стосується виразу "торопить события", то тут також є кілька варіантів українських еквівалентів:

поспішати,

пришвидшувати

квапити,

прискорювати,

підганяти.

Таким чином, замість "Він торопить події" краще сказати "Він поспішає/квапить події". Це не лише покращує звучання речення, але й робить його більш зрозумілим і точним.

Отже, пам'ятайте: замість "события" кажіть "події", "явища", "випадки", "ситуації", а замість "торопить события" вживайте "поспішати", "пришвидшувати", "квапити", "прискорювати". Таким чином ви не лише правильно висловитеся, а й долучитеся до збереження української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "горизонт" українською 12-ма різними способами. Навряд ви знаєте усі ці синоніми.