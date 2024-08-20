Как метко перевести на украинский "любопытство": это не просто интерес

Как правильно выразить эту эмоцию на украинском языке

Украинский язык богат синонимами и оттенками значений. Ведь речь — это постоянно развивающийся и меняющийся живой организм.

Русское слово "любопытство" не есть исключением. Оно может иметь разные переводы в зависимости от ситуации и эмоциональной окраски.

Значения и синонимы

Чаще это слово переводят как цікавість – его можно определить как стремление узнать больше об окружающем мире. Это может проявляться в разных формах, таких как:

Наукова цікавість: побуждение к исследованию новых идей и концепций.

Особиста цікавість: желание узнать больше о других людях или их опытах.

Жіноча (дівоча) цікавість: свойственное женщинам, девушкам внимание, интерес ко всему новому, незнакомому.

"Цікавість" может быть как положительным, так и отрицательным моментом, в зависимости от контекста. Синонимы к слову "цікавість" – это:

Допитливість – подчеркивает активное стремление узнать новую информацию. Пізнавальний інтерес — акцентирует внимание на желании познать новое. Інтерес — общий термин, который может относиться к различным формам заинтересованности. Жадоба знань – указывает на сильное стремление к обучению и получению новых знаний.

Как видим, любопытство является важным аспектом нашей жизни, стимулирующей обучение и развитие. Так что не стоит называть ее калькированным "любопытством".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть веер на украинском языке. Чаще всего это слово употребляют для обозначения предмета, используемого для создания воздушного потока или для украшения.