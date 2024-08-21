Никаких "міроприємств": как правильно перевести это слово на украинский

Украинский язык часто подвергают воздействию неудачных новообразований

В украинском языке слово "міроприємство" не является нормативным, простыми словами – это суржик. Однако его время от времени можно услышать даже в деловой переписке или официальных докладах, но у этого слова нет исторической основы в украинской языковой традиции.

Кто и когда впервые ввел это новообразование, точно неизвестно. Но очевидно, что это попытка авторов создать украинский ответчик к русскому слову "мероприятие".

Как правильно говорить по-украински

Однако в нашем языке существуют другие слова, которые лучше передают этот смысл. Самым точным соответствием будет слово "захід" (а во множественном числе — "заходи") в значении события или действия, которое организуется для достижения определенной цели. К примеру, "провели заходи до Дня захисту дітей".

Есть и еще один синоним для слова "мероприятие" – "імпреза". Согласно Толковому словарю украинского языка (СУМ20) "імпреза" – это культурно-развлекательное, спортивно-развлекательное, благотворительно-развлекательное и т.п. мероприятие по случаю юбилеев, праздников и т.тп. (концерт, выставка, конкурс, прочее)

Интересно, что слово "захід" имеет в украинском языке еще несколько значений. Оно может означать усилия, необходимые для достижения чего-то: "Не варта справа заходу", или использоваться в значении быстрого действия, которое удалось завершить за один раз: "За одним заходом упорав усе, що на два дні наварила".

Поэтому, отказываясь от употребления слова "міроприємство", мы не только заботимся о чистоте нашего языка, но и подчеркиваем его богатство и выразительность. Помните, что украинский язык имеет многовековую историю, и в его сокровищнице уже есть все необходимые слова для выражения самых разных мыслей и идей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как метко перевести на украинский "любопытство ". Есть несколько интересных синонимов.