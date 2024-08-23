"Зустрічатися" или "траплятися": как избежать языковой ловушки
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Как избежать распространенных ошибок и обогатить свою речь
Украинский язык богат словами и выражениями, но иногда мы употребляем их неправильно, часто из-за влияния русского. Одним из таких слов является "встречаться", которое используют в несвойственном смысле.
Ошибки совершает каждый человек, однако исправляет только мудрый. Итак, разберемся, какие слова правильно употреблять и какие альтернативы существуют.
Когда можно говорить "встречаться"?
В украинском языке слово "зустрічатися" имеет более узкое значение, чем русское "встречаться". Его следует использовать только тогда, когда речь идет о реальной встрече:
- Оксана зустрінеться з подругами на вечірці.
- Учора зустрілися делегації двох країн.
Часто можно услышать или прочитать фразы типа:
- У лісі зустрічаються різні дерева.
- У газетних статтях зустрічаються помилки.
- У магазинах нашого міста зустрічається неякісний товар.
Однако в этих предложениях речь не идет ни об одной встрече. Поэтому "зустрічатися" лучше заменить на "траплятися", "натрапляти на", "бувати".
Правильные варианты:
- У лісі трапляються різні дерева.
- У газетних статтях натрапляємо на помилки.
- У магазинах нашого міста буває неякісний товар.
Правильное употребление слов обогащает наш язык, делает его более точным и выразительным. Это особенно важно во избежание суржика.
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