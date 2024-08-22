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Как правильно сказать "суета" на украинском: синонимы и фразеологизмы

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Как правильно передать понятие "суета" на украинском
Как правильно передать понятие "суета" на украинском. Фото shutterstock.com

Наш язык богат словами, которые точно передают разные оттенки этого слова

В современной жизни мы часто сталкиваемся с понятием, которое на русском языке называют "суета". Но как правильно передать его по-украински, сохраняя значение и избегая калькирования?

Хотя "суєта" и зафиксирована в украинских словарях. Однако его употребление ограничено более книжным стилем. СУМ объясняет это слово, как то, что не имеет подлинной ценности, что-нибудь скудное, неважное; бесполезность.

Основные соответствия

Метушня – это ближайший и часто употребляемый соответствие слова "суета" в украинском языке. "Метушня" означает беспорядочное движение, озабоченность, спешка. Пример: "У передсвяткові дні на вулицях міста панувала справжня метушня".

Клопіт – этот вариант подчеркивает озабоченность, заботы, сопровождающие определенную деятельность. Пример: "Весь день минув у клопотах про підготовку до візиту гостей".

Контекстуальные варианты перевода

В зависимости от контекста можно использовать и другие слова и выражения. Избегание привычных калек поможет сохранить выразительность речи.

Біганина – подходит, когда речь идет о постоянных перемещениях, связанных с решением дел. Пример: "Ця біганина по інстанціях забрала в нього цілий тиждень".

Колотнеча – означает беспорядок, суету, часто с оттенком споров или конфликтов. Пример: "У офісі знову зчинилася колотнеча через нові розпорядження керівництва".

Фразеологизмы и описательные конструкции

Иногда для точной передачи смысла может потребоваться описательный перевод или фразеологизм:

  • "Як муха в окроп" — о постоянной занятости, суматохе.
  • "Носитися як курка з яйцем" — о чрезмерной суматохе вокруг чего-то.
  • "Гайнування часу" — когда речь идет о бессмысленной деятельности.

Итак, переводя слово "суета" на украинский, чаще всего говорят про "метушню" или "клопіт". Однако, в зависимости от контекста, можно выбрать и другие варианты.

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