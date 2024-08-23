Не "полдник": как называть на украинском легкий перекус

Вместо распространенного русизма следует употреблять характерные украинские слова

Многие украинцы используют термин "полдник" для обозначения легкого перекуса между обедом и ужином. Но это – прямой перевод с русского языка, как и другие слова, к сожалению, ставшие привычными.

Однако у украинского языка есть свои собственные, богатые традиции, которые предлагают альтернативные слова для этого понятия. Рассмотрим самые распространенные украинские соответствия слова "полдник" и их региональные особенности.

Итак, словарь приводит два основных варианта:

Полуденок – самый распространенный литературный вариант. Происходит от слова "полудень" и означает прием пищи в полдень, а также в промежуток времени между обедом и ужином. Підвечірок – также нормативный термин, указывающий на время приема пищи перед ужином.

Региональные особенности

Выбор слова зависит от региона и личных предпочтений. В Украине встречаются и другие названия, такие как "посніданок" или "полудання", которые используются в некоторых диалектах. Однако в литературном языке предпочтение отдается основным терминам.

Итак, вместо "полдник" лучше говорить "полуденок" или "підвечірок". Это не только корректно, но и способствует сохранению украинского языка в его аутентичном виде.

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