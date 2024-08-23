"Зустрічатися" чи "траплятися": як уникнути мовної пастки

Як уникнути поширених помилок та збагатити своє мовлення

Українська мова багата на слова та вирази, але іноді ми вживаємо їх неправильно, часто через вплив російської. Одним з таких слів є "зустрічатися", яке часто використовують у невластивому значенні.

Помилки робить кожна людина, проте виправляє лише мудра. Тож розберімося, які слова правильно вживати та які альтернативи існують.

Коли можна казати "зустрічатися"?

В українській мові слово "зустрічатися" має вужче значення, ніж російське "встречаться". Його варто використовувати лише тоді, коли йдеться про реальну зустріч:

Оксана зустрінеться з подругами на вечірці.

Учора зустрілися делегації двох країн.

Часто можна почути або прочитати фрази на кшталт:

У лісі зустрічаються різні дерева.

У газетних статтях зустрічаються помилки.

У магазинах нашого міста зустрічається неякісний товар.

Проте в цих реченнях не йдеться про жодну зустріч. Тому замість "зустрічатися" краще замінити на "траплятися", "натрапляти на", "бувати".

Правильні варіанти:

У лісі трапляються різні дерева.

У газетних статтях натрапляємо на помилки.

У магазинах нашого міста буває неякісний товар.

Правильне вживання слів збагачує нашу мову, робить її точнішою та виразнішою. Це особливо важливо для уникнення суржику.

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