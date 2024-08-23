Пора отказаться от "намеков": как говорить по-украински о чем-нибудь издалека

Это слово заимствовано из русского языка

В украинском языке есть несколько вариантов, которыми легко можно заменить русское "намек". Хотя это слово и употребляют в разговорной речи, однако для украинского оно не характерно.

Есть собственные соответствия, которые удачно и точно передают это понятие. Рассмотрим, как правильно выразить это мнение на украинском.

Как сказать "намек" на украинском

Натяк — наиболее частое слово, точно передает значение "намек". Означает слово или выражение, которое не полностью раскрывает что-то, а лишь создает условия для догадки. Употребляется в разных контекстах, от литературных до разговорных.

Знак — может употребляться в контексте, когда речь идет о символическом жесте или действии.

Підказка – слово, которое подходит для ситуаций, когда вы хотите дать понять что-либо без прямого высказывания. В значении наталкивать кого-нибудь на какую-то мысль, поступок и т.п.

Алюзія – более литературный вариант, который часто используют в литературе для обозначения косвенной ссылки на что-то. Словарь представляет его как употребляемый в художественном произведении как риторический прием намек на общеизвестный исторический, литературный или бытовой факт.

Также синонимами к слову намек (как выражение со скрытым смыслом) могут быть слова підтекст, двозначність, недомовленість, замовчання, алегорія. А выбор правильного соответствия зависит от ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "суета" на украинском языке. Иногда для точной передачи содержания может потребоваться описательный перевод или фразеологизм.