Не "висок" и не "затилок": как правильно называются части тела на украинском
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Несколько веков украинский язык насильственно русифицировался
Суржик крепко засел во многих сферах нашей с вами жизни. Споткнуться можно разговаривая на любые темы, в том числе в названиях частей человеческого тела.
Ранее мы рассказывали, как правильно называть элементы прически и лица на украинском языке, а сегодня поговорим о других частях человеческого тела.
"Десна" на украинском языке называются "ясна", слово употребляется только во множественном числе. Вместо российского "ладоні" следует говорить "долоні", а "затилок" — это "потилиця".
Среди других слов, которые часто путают и называют их на суржике:
- глаза — очі
- висок — скроня
- скула — вилиця
- бедро — стегно
- копчік — куприк
- ікра — литка
- голєнь — гомілка
- поясниця — поперек
- позвоночник — хребет
- ягодиці – сідниці
Также обрусевшими остаются названия некоторых болезней и симптомов. Следующий списочек поможет вам, при случае, использовать удельно украинское слово.
- не "заболєваніє", а хвороба;
- не "мокрота", а харкотиння або мокротиння;
- не "грижа", а кила;
- не "свищ", а нориця;
- не "приступ", а напад;
- не "лихоманка", а гарячка;
- не "жорстке дихання", а шорстке дихання;
- не "гіпертонічний криз", а гіпертензивна криза;
- не "вогнище хвороби", а осередок;
- не "зоб", а воло;
- не "першіння", а лоскіт
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, есть ли в украинском языке слово "ждать" и как правильно говорить.