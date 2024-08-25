Не "висок" и не "затилок": как правильно называются части тела на украинском

Несколько веков украинский язык насильственно русифицировался

Суржик крепко засел во многих сферах нашей с вами жизни. Споткнуться можно разговаривая на любые темы, в том числе в названиях частей человеческого тела.

Ранее мы рассказывали, как правильно называть элементы прически и лица на украинском языке, а сегодня поговорим о других частях человеческого тела.

"Десна" на украинском языке называются "ясна", слово употребляется только во множественном числе. Вместо российского "ладоні" следует говорить "долоні", а "затилок" — это "потилиця".

Среди других слов, которые часто путают и называют их на суржике:

глаза — очі

висок — скроня

скула — вилиця

бедро — стегно

копчік — куприк

ікра — литка

голєнь — гомілка

поясниця — поперек

позвоночник — хребет

ягодиці – сідниці

Также обрусевшими остаются названия некоторых болезней и симптомов. Следующий списочек поможет вам, при случае, использовать удельно украинское слово.

не "заболєваніє", а хвороба;

не "мокрота", а харкотиння або мокротиння;

не "грижа", а кила;

не "свищ", а нориця;

не "приступ", а напад;

не "лихоманка", а гарячка;

не "жорстке дихання", а шорстке дихання;

не "гіпертонічний криз", а гіпертензивна криза;

не "вогнище хвороби", а осередок;

не "зоб", а воло;

не "першіння", а лоскіт

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, есть ли в украинском языке слово "ждать" и как правильно говорить.