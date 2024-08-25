Укр

Не "висок" и не "затилок": как правильно называются части тела на украинском

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 25 августа 2024, 10:48

Несколько веков украинский язык насильственно русифицировался

Суржик крепко засел во многих сферах нашей с вами жизни. Споткнуться можно разговаривая на любые темы, в том числе в названиях частей человеческого тела.

Ранее мы рассказывали, как правильно называть элементы прически и лица на украинском языке, а сегодня поговорим о других частях человеческого тела.

"Десна" на украинском языке называются "ясна", слово употребляется только во множественном числе. Вместо российского "ладоні" следует говорить "долоні", а "затилок" — это "потилиця".

Среди других слов, которые часто путают и называют их на суржике:

  • глаза — очі
  • висок — скроня
  • скула — вилиця
  • бедро — стегно
  • копчік — куприк
  • ікра — литка
  • голєнь — гомілка
  • поясниця — поперек
  • позвоночник — хребет
  • ягодиці – сідниці

Также обрусевшими остаются названия некоторых болезней и симптомов. Следующий списочек поможет вам, при случае, использовать удельно украинское слово.

  • не "заболєваніє", а хвороба;
  • не "мокрота", а харкотиння або мокротиння;
  • не "грижа", а кила;
  • не "свищ", а нориця;
  • не "приступ", а напад;
  • не "лихоманка", а гарячка;
  • не "жорстке дихання", а шорстке дихання;
  • не "гіпертонічний криз", а гіпертензивна криза;
  • не "вогнище хвороби", а осередок;
  • не "зоб", а воло;
  • не "першіння", а лоскіт

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, есть ли в украинском языке слово "ждать" и как правильно говорить.

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