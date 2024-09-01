Лайфхак на школьное сочинение: как на украинском правильно рассказать о лете

Учите язык вместе с "Телеграфом"

В воскресенье, 1 сентября, началась осень и новый учебный год. Большинство школьников и студентов пойдут в учебные заведения и у них возникнет вопрос, как рассказать о лете на украинском языке.

"Телеграф" поможет с этим, чтобы школьное произведение или беседа в кругу друзей прошли хорошо. С помощью этих правил вы не оконфузитесь.

Как правильно говорить по-украински о лете

возможность – можливість;

опасность – небезпека;

жара – спека;

загАряти – загоряти, загорати – засмагати;

находитися, знаходитися – перебувати;

Обратите внимание, что словарь украинского языка фиксирует слова "загар" і "загоряти", "загорати", впрочем, современные языковеды все же советуют отдавать предпочтение, таким как "засмага" та "засмагати".

безопасний – безпечний;

отдих – відпочинок;

солнце – сонце;

градусник (розм.) – термометр;

ожидати – очікувати;

отдихати, віддихати – відпочивати;

ожог – опік;

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "по крайней мере". А также как сказать на родном языке "горящая путевка". И чем заменить слово "ежевика".