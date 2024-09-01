Лайфхак на школьное сочинение: как на украинском правильно рассказать о лете
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В воскресенье, 1 сентября, началась осень и новый учебный год. Большинство школьников и студентов пойдут в учебные заведения и у них возникнет вопрос, как рассказать о лете на украинском языке.
"Телеграф" поможет с этим, чтобы школьное произведение или беседа в кругу друзей прошли хорошо. С помощью этих правил вы не оконфузитесь.
Как правильно говорить по-украински о лете
- возможность – можливість;
- опасность – небезпека;
- жара – спека;
- загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
- находитися, знаходитися – перебувати;
Обратите внимание, что словарь украинского языка фиксирует слова "загар" і "загоряти", "загорати", впрочем, современные языковеды все же советуют отдавать предпочтение, таким как "засмага" та "засмагати".
- безопасний – безпечний;
- отдих – відпочинок;
- солнце – сонце;
- градусник (розм.) – термометр;
- ожидати – очікувати;
- отдихати, віддихати – відпочивати;
- ожог – опік;
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "по крайней мере". А также как сказать на родном языке "горящая путевка". И чем заменить слово "ежевика".