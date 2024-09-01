Укр

Лайфхак на школьное сочинение: как на украинском правильно рассказать о лете

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Школа, лето Новость обновлена 01 сентября 2024, 19:28
Школа, лето. Фото Коллаж "Телеграф"

Учите язык вместе с "Телеграфом"

В воскресенье, 1 сентября, началась осень и новый учебный год. Большинство школьников и студентов пойдут в учебные заведения и у них возникнет вопрос, как рассказать о лете на украинском языке.

"Телеграф" поможет с этим, чтобы школьное произведение или беседа в кругу друзей прошли хорошо. С помощью этих правил вы не оконфузитесь.

Как правильно говорить по-украински о лете

  • возможность – можливість;
  • опасность – небезпека;
  • жара – спека;
  • загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
  • находитися, знаходитися – перебувати;

Обратите внимание, что словарь украинского языка фиксирует слова "загар" і "загоряти", "загорати", впрочем, современные языковеды все же советуют отдавать предпочтение, таким как "засмага" та "засмагати".

  • безопасний – безпечний;
  • отдих – відпочинок;
  • солнце – сонце;
  • градусник (розм.) – термометр;
  • ожидати – очікувати;
  • отдихати, віддихати – відпочивати;
  • ожог – опік;

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "по крайней мере". А также как сказать на родном языке "горящая путевка". И чем заменить слово "ежевика".

Теги:
#Украинский язык #Правила #Правописание #Літо