Рус

Лайфхак на шкільний твір: як українською правильно розповісти про літо

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Школа, літо Новина оновлена 01 вересня 2024, 19:28
Школа, літо. Фото Колаж "Телеграф"

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У неділю, 1 вересня, почалась осінь і новий навчальний рік. Більшість школярів та студентів підуть в навчальні заклади та в них постане питання, як розповісти про літо українською мовою.

"Телеграф" допоможе з цим, аби шкільний твір чи ромова у колі друзів пройшла добре. За допомогою цих правил ви не осоромитесь.

Як правильно говорити українською про літо

  • возможность – можливість;
  • опасность – небезпека;
  • жара – спека;
  • загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
  • находитися, знаходитися – перебувати;

Зверніть увагу, що словник української мови фіксує слова "загар" і "загоряти", "загорати", втім сучасні мовознавці все ж радять віддавати перевагу таким як "засмага" та "засмагати".

  • безопасний – безпечний;
  • отдих – відпочинок;
  • солнце – сонце;
  • градусник (розм.) – термометр;
  • ожидати – очікувати;
  • отдихати, віддихати – відпочивати;
  • ожог – опік;

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "по крайній мірі". А також як сказати рідною мовою "горяща путівка". І чим замінити слово "єжевіка".

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис #Літо