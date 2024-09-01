Лайфхак на шкільний твір: як українською правильно розповісти про літо
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Вивчайте мову разом з "Телеграфом"
У неділю, 1 вересня, почалась осінь і новий навчальний рік. Більшість школярів та студентів підуть в навчальні заклади та в них постане питання, як розповісти про літо українською мовою.
"Телеграф" допоможе з цим, аби шкільний твір чи ромова у колі друзів пройшла добре. За допомогою цих правил ви не осоромитесь.
Як правильно говорити українською про літо
- возможность – можливість;
- опасность – небезпека;
- жара – спека;
- загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
- находитися, знаходитися – перебувати;
Зверніть увагу, що словник української мови фіксує слова "загар" і "загоряти", "загорати", втім сучасні мовознавці все ж радять віддавати перевагу таким як "засмага" та "засмагати".
- безопасний – безпечний;
- отдих – відпочинок;
- солнце – сонце;
- градусник (розм.) – термометр;
- ожидати – очікувати;
- отдихати, віддихати – відпочивати;
- ожог – опік;
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "по крайній мірі". А також як сказати рідною мовою "горяща путівка". І чим замінити слово "єжевіка".