Лайфхак на шкільний твір: як українською правильно розповісти про літо

Вивчайте мову разом з "Телеграфом"

У неділю, 1 вересня, почалась осінь і новий навчальний рік. Більшість школярів та студентів підуть в навчальні заклади та в них постане питання, як розповісти про літо українською мовою.

"Телеграф" допоможе з цим, аби шкільний твір чи ромова у колі друзів пройшла добре. За допомогою цих правил ви не осоромитесь.

Як правильно говорити українською про літо

возможность – можливість;

опасность – небезпека;

жара – спека;

загАряти – загоряти, загорати – засмагати;

находитися, знаходитися – перебувати;

Зверніть увагу, що словник української мови фіксує слова "загар" і "загоряти", "загорати", втім сучасні мовознавці все ж радять віддавати перевагу таким як "засмага" та "засмагати".

безопасний – безпечний;

отдих – відпочинок;

солнце – сонце;

градусник (розм.) – термометр;

ожидати – очікувати;

отдихати, віддихати – відпочивати;

ожог – опік;

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "по крайній мірі". А також як сказати рідною мовою "горяща путівка". І чим замінити слово "єжевіка".