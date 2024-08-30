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Когда день прощается с нами: как правильно назвать этот момент на украинском

Автор
Катерина Шполянская
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Подборка поэтических синонимов
Подборка поэтических синонимов. Фото freepik.com

Литературный выбор для описания вечернего неба

Когда мы наблюдаем, как солнце опускается за горизонт, создавая невероятную игру цветов на небе, возникает вопрос: как правильно назвать этот волшебный момент на украинском языке? Ведь слово "закат" – это русизм. А значит, его, как и многих других слов, лучше избегать.

Есть слово "захід", однако в украинском оно многозначное. И именно это влечет за собой путаницу и споры.

В то же время толковый словарь объясняет его как спуск небесного светила за горизонт (преимущественно так говорят о солнце). Когда мы говорим "захід", то обычно подразумеваем именно закат светила. Так что можно сказать просто: "Подивіться, який сьогодні неймовірний захід!"

Наиболее точным и литературным вариантом будет фраза "захід Сонця". Она звучит естественно в любом контексте: от разговорного стиля до высокой поэзии.

Однако есть и другие, более поэтические варианты:

  • Зоря – это слово часто употребляется в значении "захід Сонця". Например: "Ми милувалися вечірньою зорею".
  • Зірниця – еще один синоним, звучащий немного торжественнее. Можно сказать: "Сьогодні небо палає від багрянистої зірниці".
  • Заграва – сияние небосвода во время заката и восхода солнца. "Тим часом сідає сонце, небо на заході спалахує вечірньою загравою". (М. Руденко)

Итак, если вы хотите сказать о красивом завершении дня на украинском, не используйте русизм "закат", выбирайте среди украинских соответствий. Эти слова не только правильно передадут суть явления, но и придадут вашей речи мелодичность и образность.

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