Многие до сих пор этого не знают: как сказать на украинском горящая путевка

Это нужно запомнить раз и навсегда

Многие украинцы часто употребляют русские фразы, не осознавая, что их дословный перевод не всегда корректен. Важно избавляться от таких конструкций в своей речи.

Многие украинцы не знают, как правильно перевести выражение "горящая путевка". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

"Едва ли не в каждом городе Украины можно увидеть вот такую рекламу: "Сеть магазинов горящих путевок". К сожалению, владелец этой сети щедро засевает нашу страну суржиком. Слова "горящий" нет в нашем языке. Так же, как "идущий парень" или "бегущая девушка". Правда же звучит несуразно? "Ідучий", "бігучий", "горящий", "починаючий"… Это слова из русского языка, одетые в украинскую фонетику. Другими словами — суржик", — рассказал он.

По словам языковеда, украинские соответствия этому и похожим словам можно подобрать несколькими способами. В частности, можно применить описательный аналог.

"Например, "идущий парень" по-украински скажем "хлопець, що йде". "Бегущая девушка" — "дівчина, що біжить". Второй способ – подбираем существительное.Например, "начинающий журналист" можно сказать "журналіст-початківець", "потопающий" — "потопельник". Третий способ – подбираем прилагательное. К примеру, "подрастающее поколение" — "молоде покоління". Или "горящая путевка" — "гаряча путівка", — подчеркнул Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как на украинском правильно сказать "с прошедшим". Оказывается, можно использовать два варианта.