Як правильно висловлювати "заботу" українською мовою: не плутайте ці синоніми

В українській мові є декілька слів на позначення цього поняття

Під впливом російської мови багато хто з нас може відчувати труднощі з правильним використанням українських слів. Проте у спілкуванні ми часто стикаємося з необхідністю висловити своє занепокоєння чим-небудь, чи хвилювання про когось.

Російською це звучало б як "забота". Але як елегантно і коректно передати ці важливі почуття українською?

Основні відповідники

Турбота — це неспокійні думки, міркування про забезпечення, здійснення чого-небудь, про задоволення якихось потреб. Вживається у значенні "беспокойство о чем-либо". Це слово підходить, коли йдеться про хвилювання чи клопіт щодо певної справи або ситуації. Приклад: "Турбота про майбутнє спонукала його до дій."

Піклування — це вияв увагу, турботу про потреби кого-, чого-небудь. Вживається у контексті "внимание к потребностям, нуждам кого-либо". Це слово краще використовувати, коли йдеться про догляд чи опіку над кимось. Приклад: "Піклування про літніх батьків — наш обов'язок."

Корисні вирази та їх українські відповідники

"Без забот" — без турбот, без клопоту.

"Поглощенный заботами" — заклопотаний.

"Окруженный заботой" — оточений піклуванням.

"Отеческая забота" — батьківське піклування.

"Проявлять заботу о ком-то" — піклуватися про кого/що.

Як правильно вживати

Використовуйте слово "турбота", коли йдеться про загальне занепокоєння чи клопіт:

"Ця справа завдає багато турбот";

"Турбота про екологію стає все актуальнішою";

Вживайте "піклування", коли мова йде про догляд за кимось чи опіку:

"Піклування про дітей — головний пріоритет батьків";

"Держава має забезпечувати належне піклування про ветеранів".

Правильне використання слів "турбота" та "піклування" збагачує нашу мову та допомагає точніше висловлювати думки. Пам'ятайте, що "турбота" більше стосується хвилювання та клопоту, а "піклування" — догляду та уваги до потреб інших.

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