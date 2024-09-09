Як правильно висловлювати "заботу" українською мовою: не плутайте ці синоніми
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В українській мові є декілька слів на позначення цього поняття
Під впливом російської мови багато хто з нас може відчувати труднощі з правильним використанням українських слів. Проте у спілкуванні ми часто стикаємося з необхідністю висловити своє занепокоєння чим-небудь, чи хвилювання про когось.
Російською це звучало б як "забота". Але як елегантно і коректно передати ці важливі почуття українською?
Основні відповідники
Турбота — це неспокійні думки, міркування про забезпечення, здійснення чого-небудь, про задоволення якихось потреб. Вживається у значенні "беспокойство о чем-либо". Це слово підходить, коли йдеться про хвилювання чи клопіт щодо певної справи або ситуації. Приклад: "Турбота про майбутнє спонукала його до дій."
Піклування — це вияв увагу, турботу про потреби кого-, чого-небудь. Вживається у контексті "внимание к потребностям, нуждам кого-либо". Це слово краще використовувати, коли йдеться про догляд чи опіку над кимось. Приклад: "Піклування про літніх батьків — наш обов'язок."
Корисні вирази та їх українські відповідники
- "Без забот" — без турбот, без клопоту.
- "Поглощенный заботами" — заклопотаний.
- "Окруженный заботой" — оточений піклуванням.
- "Отеческая забота" — батьківське піклування.
- "Проявлять заботу о ком-то" — піклуватися про кого/що.
Як правильно вживати
Використовуйте слово "турбота", коли йдеться про загальне занепокоєння чи клопіт:
- "Ця справа завдає багато турбот";
- "Турбота про екологію стає все актуальнішою";
Вживайте "піклування", коли мова йде про догляд за кимось чи опіку:
- "Піклування про дітей — головний пріоритет батьків";
- "Держава має забезпечувати належне піклування про ветеранів".
Правильне використання слів "турбота" та "піклування" збагачує нашу мову та допомагає точніше висловлювати думки. Пам'ятайте, що "турбота" більше стосується хвилювання та клопоту, а "піклування" — догляду та уваги до потреб інших.
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