Без русской "говядины": как на украинском правильно называть мясо коров и не только
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Даже у сала есть несколько интересных аналогов
В украинском языке существует много аутентичных названий и аналогов к русизмам. Это же касается и мяса, к примеру, "говядина" на украинском может иметь два варианта.
"Телеграф" расскажет вам, как правильно называть разные виды мяса на украинском и как в них не запутаться.
Заметим, что "говядина" в нашем языке имеет два аналога — яловичина и воловина. Второе — это мясо вола, то есть крупного рогатого скота, который в древности помогал пахать поля и перевозить грузы.
Как называть разные виды мяса на украинском:
- мясо свиньи – свинина;
- мясо теленка или нетеля — телятина;
- мясо козы – козина;
- мясо рогатого скота (коров, быков) — яловичина или воловина;
- овечье мясо — ягнятина и баранина.
Как называть мясо птицы:
- курятина – мясо курицы;
- індичатина — мясо индюки;
- качатина — мясо утки.
Добавим, что в украинском языке существует несколько вариантов назвать "сало". Один из самых распространенных — "шпик". Другие варианты – лій, солонина, лік, сить, смалець, товщ и тук.
Заметим, что слово "сало" украинское и его можно использовать, вышеизложенные варианты представлены, чтобы разнообразить словарного запаса.
Ранее "Телеграф" писал, как сказать "никогда" на украинском языке, чтобы больше не спрашивали. Поможет несколько точных фразеологизмов.