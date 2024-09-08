Без русской "говядины": как на украинском правильно называть мясо коров и не только

Даже у сала есть несколько интересных аналогов

В украинском языке существует много аутентичных названий и аналогов к русизмам. Это же касается и мяса, к примеру, "говядина" на украинском может иметь два варианта.

"Телеграф" расскажет вам, как правильно называть разные виды мяса на украинском и как в них не запутаться.

Заметим, что "говядина" в нашем языке имеет два аналога — яловичина и воловина. Второе — это мясо вола, то есть крупного рогатого скота, который в древности помогал пахать поля и перевозить грузы.

Как называть разные виды мяса на украинском:

мясо свиньи – свинина;

мясо теленка или нетеля — телятина;

мясо козы – козина;

мясо рогатого скота (коров, быков) — яловичина или воловина;

овечье мясо — ягнятина и баранина.

Как называть мясо птицы:

курятина – мясо курицы;

індичатина — мясо индюки;

качатина — мясо утки.

Добавим, что в украинском языке существует несколько вариантов назвать "сало". Один из самых распространенных — "шпик". Другие варианты – лій, солонина, лік, сить, смалець, товщ и тук.

Заметим, что слово "сало" украинское и его можно использовать, вышеизложенные варианты представлены, чтобы разнообразить словарного запаса.

Ранее "Телеграф" писал, как сказать "никогда" на украинском языке, чтобы больше не спрашивали. Поможет несколько точных фразеологизмов.