Как элегантно заменить "заранее" в украинском языке: 5 синонимов для разных ситуаций

Обогатите свой словарный запас

В процессе возрождения и популяризации украинского языка многие сталкиваются с вопросом, как правильно перевести некоторые распространенные слова с русского. Одним из таких слов является "заранее".

В современном украинском языке существует много вариантов перевода русского слова "заранее". Это разнообразие не только демонстрирует богатство нашего языка, но и позволяет более точно выразить свое мнение в разных контекстах. А вот "зарання", которою все привыкли употреблять как соответствие русскому слову, в украинском означает очень раннее время до рассвета.

Основные украинские соответствия

Заздалегідь – это наиболее распространенный и универсальный вариант перевода слова "заранее". Его можно использовать в большинстве контекстов. Пример: "Квитки на концерт краще купувати заздалегідь". Завчасно – синоним к "заздалегідь", который также часто используется. Пример: "Про зустріч нас попередили завчасно". Наперед — еще один вариант, который подходит во многих ситуациях. Пример: "Дякую наперед за вашу допомогу".

Варианты для разных ситуаций

В зависимости от контекста можно также использовать:

Загодя – менее формальный вариант, часто употребляемый в разговорной речи.

– менее формальный вариант, часто употребляемый в разговорной речи. Завбачливо — когда речь идет о действиях, свидетельствующих о предусмотрительности.

Устоявшиеся выражения

Использование оригинальных украинских слов вместо калькированных с русского помогает обогатить словарный запас и сохранить чистоту украинского языка. Поэтому вместо привычных фраз лучше говорить:

Позаботиться заранее – подба́ти, потурбува́тися, попіклува́тися напере́д (заздалегі́дь) про ко́го, про що;

Заранее благодарен – наперед вдячний;

Предупреждаю заранее – наперед застерігаю.

Выбирая соответствующее слово следует учитывать контекст предложения, стиль речи (формальный или неформальный), а также личные предпочтения. Чем чаще мы будем употреблять правильные украинские слова, тем более естественными они станут в нашем повседневном общении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вежливо пригласить сесть на украинском языке. Лишь одно слово звучит естественно и не нагло.