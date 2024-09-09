Як елегантно замінити "заранєє" в українській мові: 5 синонімів для різних ситуацій

Збагатіть свій словниковий запас

У процесі відродження та популяризації української мови багато хто стикається з питанням, як правильно перекласти деякі поширені слова з російської. Одним з таких слів є "заранее".

У сучасній українській мові існує багато варіантів перекладу російського слова "заранее". Ця різноманітність не лише демонструє багатство нашої мови, але й дозволяє точніше висловити свою думку в різних контекстах. А от "зарання", яке всі звикли вживати як відповідник до російського слова, в українській означає дуже ранній час до світанку.

Основні українські відповідники

Заздалегідь — це найбільш поширений і універсальний варіант перекладу слова "заранее". Його можна використовувати в більшості контекстів. Приклад: "Квитки на концерт краще купувати заздалегідь". Завчасно — синонім до "заздалегідь", який також часто вживається. Приклад: "Про зустріч нас попередили завчасно". Наперед — ще один варіант, який підходить у багатьох ситуаціях. Приклад: "Дякую наперед за вашу допомогу".

Варіанти для різних ситуацій

Залежно від контексту, можна також використовувати:

Загодя — менш формальний варіант, часто вживається в розмовній мові.

— менш формальний варіант, часто вживається в розмовній мові. Завбачливо — коли йдеться про дії, які свідчать про передбачливість.

Усталені вислови

Використання питомо українських слів замість калькованих з російської допомагає збагатити словниковий запас та зберегти чистоту українською мові. Тому замість звичних фраз краще казати:

Позаботиться заранее – подба́ти, потурбува́тися, попіклува́тися напере́д (заздалегі́дь) про ко́го, про що;

Заранее благодарен – наперед вдячний;

Предупреждаю заранее – наперед застерігаю.

Обираючи відповідне слово слід враховувати контекст речення, стиль мовлення (формальний чи неформальний), а також особисті вподобання і регіональні особливості мови. Чим частіше ми вживатимемо правильні українські слова, тим природнішими вони ставатимуть у нашому повсякденному спілкуванні.

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