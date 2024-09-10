Пять способов сказать "бесполезный" на украинском

Секреты точного перевода

В мире, где языковые границы стираются, а общение становится все более разнообразным, важно обладать богатым словарным запасом родного языка. Особенно это касается тех случаев, когда мы пытаемся перевести слова с других языков, в частности с русского языка.

Одно из таких слов – "бесполезный". Рассмотрим, как правильно передать это понятие на украинском.

Как перевести "бесполезный" на украинский

В украинском языке существует по меньшей мере пять разных способов перевести слово "бесполезный". И у каждого из них свои нюансы и особенности употребления.

Основные варианты перевода:

Марний — самый распространенное и точное соответствие. Например: "Це марна трата часу". Даремний — синоним к "марний", который также часто употребляется. Например: "Його зусилля виявилися даремними". Безкорисний — подходит, когда речь идет об отсутствии пользы. Например:"Ця порада виявилася безкорисною". Непотрібний – уместно использовать, когда что-то в чем-то нет нужды или необходимости. К примеру: "Ці речі непотрібні, можна викинути". Недійовий — когда говорим о неэффективности чего-либо. К примеру: "Цей метод виявився недійовим".

В зависимости от контекста можно использовать другие слова и выражения: "неефективний", "безрезультатний", "пустий", "ні до чого". Важно помнить, что выбор наиболее точного перевода зависит от конкретной ситуации и контекста использования. Обогащая свой словарный запас, мы улучшаем владение украинским языком и делаем нашу речь более выразительной и точной.

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